На Салтівському шосе можуть з’явитися антидронові сітки. Ними також будуть далі закривати окружну. Кількість ударів FPV по Харкову дещо зменшилася. Окупанти просунулися в районі Куп’янська, а СБУ викрила схему списання з армії. “Об’єктив” нагадує головні новини дня.

<br />

Антидронові сітки можуть з’явитися на Салтівському шосе в Харкові. Пропозиція захистити цю дорогу надійшла від військових, сказав начальник ХОВА Олег Синєгубов. Він заявив, що наразі в регіоні встановили 70% від запланованого обсягу антидронових сіток. Вони простягнулися на майже тисячу кілометрів. Зокрема, вже облаштували сітки на Харківському шосе. Роботи на окружній будуть тривати. Її мають закрити повністю – не тільки з півночі, але й зі східного та західного напрямків.

Про це свідчать дані, які навів міський голова Ігор Терехов. За минулий тиждень зафіксували 15 таких нальотів, причому чотири дрони впали без детонації. На попередньому тижні атак було 27. У неділю російський FPV пошкодив два міські автобуси в Київському районі.

Коли ж на місце прибули рятувальники, по них завдали повторного удару. Пошкоджена пожежна машина. Сьогодні була атака БпЛА в Шевченківському районі. Влучання – неподалік АЗС, обійшлося без постраждалих. Росіяни продовжують атакувати й іншими засобами. «Шахеди» ввечері в неділю влучили по Слобідському району Харкова та Пісочину. У місті стрес отримали дві людини, в Пісочині – постраждали четверо. У Малій Данилівці через нічну атаку згорів двоповерховий приватний будинок. Одна людина загинула та п’ятеро зазнали поранень через російський удар по Балаклії сьогодні вдень. Начальник МВА Віталій Карабанов повідомив про «приліт» по центру міста. Монітори попереджали про загрозу “бандеролей”.

Відповідні зміни неподалік Петропавлівки внесли на карту аналітики проєкту DeepState.

Про викриття відповідної схеми заявив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула. За версією слідства, до оборудки були причетні колишній начальник ВЛК, лікар одного з госпіталів і посередник. Їх підозрюють у виготовленні фейкових медичних документів. Підроблені результати обстежень дозволяли військовим отримати висновки про непридатність до служби та “списатися”. Задокументували низку подібних епізодів, під час яких ділки заробили понад $8000 доларів. Посередника затримали в момент передачі йому грошей. Підозрюваним загрожує до десяти років в’язниці.

Про це повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Фінансування від Кабміну затримувалося через бюджетну кризу. Серед того, що відновлять цим коштом, будинки на вулицях Наталії Ужвій, Свободи, Академіка Павлова та Бучми.

Також сьогодні МГ “Об’єктив” повідомляла наступне: