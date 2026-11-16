Як громадам та бізнесу економити енергію: у Києві стартує масштабний форум

Національний проєкт «Тиждень енергоефективності 2026» відбудеться у Києві 1–4 грудня. Представники органів державної влади та місцевого самоврядування, бізнесу, фінансових установ, наукової та експертної спільноти та міжнародні партнери спільно напрацюють рішення для реалізації енергоефективних проєктів.

Очікується, що у події, яка пройде у гібридному форматі (офлайн-заходи та цифровий супровід на платформі vFairs), візьмуть участь понад 2000 людей із різних регіонів України та з-за кордону, розповіли МГ «Об’єктив» організатори з громадської спілки «Бізнес за партнерство».

“Енергоефективність у 2026 році стає одним із ключових пріоритетів відновлення та модернізації України, зміцнення енергетичної безпеки й підвищення конкурентоспроможності економіки. Як громадам підвищувати енергоефективність будівель та інфраструктури? Як бізнесу знижувати енергоємність виробництва, а лікарням, школам і водоканалам — скорочувати енергоспоживання та витрати зі збереженням якості послуг? Саме на ці завдання спрямована енергоефективність”, – наголосили організатори.

У ході заходів представники органів державної влади та місцевого самоврядування зможуть обговорити потреби та рішення з бізнесом, фінансовими установами та міжнародними партнерами. Мета – налагодити співпрацю для супроводу енергоефективних проєктів на всіх етапах: від визначення потреби та підготовки до пошуку фінансування, реалізації та масштабування. Програму побудовано так, щоб кожен учасник міг знайти відповіді на свої питання, налагодити партнерство та визначити практичні кроки для впровадження енергоефективних рішень у своїй громаді, установі чи компанії.

У кожен з чотирьох днів запланований окремий тематичний захід:

Пресконференція. Підсумки 2026 року у сфері енергоефективності, актуальні виклики й пріоритети подальшої роботи та офіційний старт Національного проєкту «Тиждень енергоефективності 2026». Енергоефективна дипломатія. Міжнародне партнерство для енергоефективного відновлення громад: від представлення потреб і проєктів до залучення фінансування, технологій та експертизи. Корпоративний день — E Corporation Ukraine. Представлення практик енергоефективного й відповідального бізнесу та офіційний запуск E Corporation Ukraine — ініціативи добровільної стандартизації компаній. Форум енергоменеджерів і Національна премія «Енергоефективна Україна 2026». Практики управління енергією, підготовка та фінансування енергоефективних проєктів у громадах, обмін досвідом і відзначення професійних досягнень.

На заходах очікують насамперед енергоменеджерів та фахівців, відповідальних за впровадження та функціонування систем енергоменеджменту в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях. До участі запрошують також представників бізнесу, фінансових установ, міжнародних партнерів, науковців, педагогів та всіх, для кого енергоефективність є напрямом професійної діяльності.

Реєстрація — за посиланням. Зважаючи на безпекову ситуацію, організаційні деталі учасникам повідомлять особисто.