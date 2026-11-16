Депутати Харківської облради зберуться на сесію 1 грудня: що відомо

Голова Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко підписала розпорядження про скликання чергової – XLV сесії. Пленарне засідання заплановане на 1 грудня, повідомила пресслужба облради.

Традиційно депутати зберуться онлайн. У разі «настання виняткових випадків» дату та час можуть перенести. Зараз на порядку денному сесії 14 питань, блок «депутатські запити» та «Різне».

Серед питань — виділення земельної ділянки для будівництва нового комплексу “Обласний госпіталь ветеранів війни” та дозвіл «Центру серцево-судинних та цереброваскулярних патологій» співпрацювати з Харківським національним медуніверситетом.

Крім того, депутати будуть вносити зміни до обласних програм, зокрема до програми протидії тероризму та “Електронна Харківщина”.

Також депутати звільнятимуть та призначатимуть керівників КП.

Нагадаємо, на сесії обласної ради 22 жовтня депутати приєднали Центр протезування та реабілітації у Харкові до Обласної клінічної лікарні. Про це повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.