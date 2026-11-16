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Депутати Харківської облради зберуться на сесію 1 грудня: що відомо

Політика 19:47   16.11.2026
Тетяна Литвіна
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Депутати Харківської облради зберуться на сесію 1 грудня: що відомо Фото: oblrada-kharkiv.gov.ua

Голова Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко підписала розпорядження про скликання чергової – XLV сесії. Пленарне засідання заплановане на 1 грудня, повідомила пресслужба облради.

Традиційно депутати зберуться онлайн. У разі «настання виняткових випадків» дату та час можуть перенести. Зараз на порядку денному сесії 14 питань, блок «депутатські запити» та «Різне».

Серед питань — виділення земельної ділянки для будівництва нового комплексу “Обласний госпіталь ветеранів війни” та дозвіл «Центру серцево-судинних та цереброваскулярних патологій» співпрацювати з Харківським національним медуніверситетом.

Крім того, депутати будуть вносити зміни до обласних програм, зокрема до програми протидії тероризму та “Електронна Харківщина”.

Також депутати звільнятимуть та призначатимуть керівників КП.

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Нагадаємо, на сесії обласної ради 22 жовтня депутати приєднали Центр протезування та реабілітації у Харкові до Обласної клінічної лікарні. Про це повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2026 в 19:47;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко підписала розпорядження про скликання чергової – XLV сесії. Пленарне засідання заплановане на 1 грудня.".