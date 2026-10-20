Терехов скликає міськраду: що будуть обговорювати (документ)

Завтра, 21 жовтня, відбудеться позачергова сесія Харківської міськради. Відповідне розпорядження підписав міський голова Ігор Терехов.

Сесія пройде в дистанційному режимі, початок – о 12:00, проінформувала пресслужба міськради. На порядку денному – 28 питань та розділ “Різне”. Депутатам, зокрема, пропонують внести зміни до міського бюджету та програми соц-економ розвитку на 2026 рік та ухвалити низку процедурних рішень. Також серед питань дня – питання міської топоніміки, оплати комунальних послуг закладами культури, оренди та продажу землі та інші.