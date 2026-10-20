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Терехов скликає міськраду: що будуть обговорювати (документ)

Політика 11:16   20.10.2026
Оксана Горун
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Терехов скликає міськраду: що будуть обговорювати (документ)

Завтра, 21 жовтня, відбудеться позачергова сесія Харківської міськради. Відповідне розпорядження підписав міський голова Ігор Терехов.

Сесія пройде в дистанційному режимі, початок – о 12:00, проінформувала пресслужба міськради. На порядку денному – 28 питань та розділ “Різне”. Депутатам, зокрема, пропонують внести зміни до міського бюджету та програми соц-економ розвитку на 2026 рік та ухвалити низку процедурних рішень. Також серед питань дня – питання міської топоніміки, оплати комунальних послуг закладами культури, оренди та продажу землі та інші.

 

порядок денний сесії міськради Харків

порядок денний сесії міськради Харків

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2026 в 11:16;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завтра, 21 жовтня, відбудеться позачергова сесія Харківської міськради. Відповідне розпорядження підписав міський голова Ігор Терехов".