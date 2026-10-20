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Терехов созывает горсовет: что будут обсуждать (документ)

Политика 11:16   20.10.2026
Оксана Горун
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Терехов созывает горсовет: что будут обсуждать (документ)

Завтра, 21 октября, пройдет внеочередная сессия Харьковского горсовета. Соответствующее распоряжение подписал городской голова Игорь Терехов.

Сессия пройдет в дистанционном режиме, начало — в 12:00, проинформировала пресс-служба горсовета. В повестке дня — 28 вопросов и раздел «Разное». Депутатам, в частности, предлагают внести изменения в городской бюджет и программу соц-эконом развития на 2026 год и принять ряд процедурных решений. Также среди вопросов дня — вопросы городской топонимики, оплаты коммунальных услуг заведениями культуры, аренды и продажи земли и другие.

 

повестка дня сессии горсовета Харьков

повестка дня сессии горсовета Харьков

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 20 октября 2026 в 11:16;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 21 октября, пройдет внеочередная сессия Харьковского горсовета. Соответствующее распоряжение подписал городской голова Игорь Терехов".