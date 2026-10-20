Терехов созывает горсовет: что будут обсуждать (документ)

Завтра, 21 октября, пройдет внеочередная сессия Харьковского горсовета. Соответствующее распоряжение подписал городской голова Игорь Терехов.

Сессия пройдет в дистанционном режиме, начало — в 12:00, проинформировала пресс-служба горсовета. В повестке дня — 28 вопросов и раздел «Разное». Депутатам, в частности, предлагают внести изменения в городской бюджет и программу соц-эконом развития на 2026 год и принять ряд процедурных решений. Также среди вопросов дня — вопросы городской топонимики, оплаты коммунальных услуг заведениями культуры, аренды и продажи земли и другие.