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В Харькове больше нет льгот для бизнеса: «Все проголосовали и ничего не дали»

Политика 10:27   21.08.2026
Оксана Горун
В Харькове больше нет льгот для бизнеса: «Все проголосовали и ничего не дали»

Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил: в 2026 году государство не компенсировало городскому бюджету Харькова потери, которые он нес из-за отмены налогов на землю и недвижимость для бизнеса. Это произошло, несмотря на то, что такие расходы в госбюджете-2026 были предусмотрены.

Льгот для бизнеса в Харькове больше нет. Об этом в комментарии МГ «Объектив» рассказал президент ОО «Ассоциация частных работодателей» Александр Чумак. Информацию в интервью «Суспільному» подтвердил мэр Игорь Терехов и объяснил, почему горсовет не продлил льготы на третий квартал.

«В прошлом году ситуация была стабильной. Правительство (да, с задержкой, да, не в полном объеме), но компенсировало нам (потери городского бюджета от недополученных налогов с бизнеса — Ред.) К сожалению, за первое полугодие этого года, когда была договоренность, когда был проголосован бюджет, когда была засчитана и строка была, что будет компенсация городу Харькову этих потерь, мы получили ноль. Вот вам поддержка прифронтовых городов. Вот, действенная поддержка. Вы понимаете, что делается? Конечно, мы лишились этих средств в городском бюджете. Если бы мы понимали, мы обратились бы раньше. И мы бы сказали людям, сказали бы предпринимателям, что смотрите, вот такая ситуация, мы и так в сложных условиях. У нас есть бесплатный проезд, у нас есть то и то, чего нет у других. Правительство не может – все. Но как с нами поступили? Все проголосовали, но ничего не дали. И это, на мой взгляд, невозможно», — заявил Терехов.

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Напомним, с 1 апреля 2024 года решением Харьковского горсовета для физических, юридических лиц и ФОПов в городе отменили местные налоги на землю и недвижимость. В частности, бизнес освободили от арендной платы за коммунальные земельные участки, а ставки земельного налога и налога на недвижимое имущество устанавливали на уровне 0%. Кроме того, плательщикам единого налога IV группы предоставляли 100% скидку. Такое решение стало возможным благодаря договоренностям с правительством — потери городского бюджета Харькова компенсировали из госбюджета. Решение о продлении льгот горсовет принимал ежеквартально, но на третий квартал 2026-го освобождение от налогов не продлил.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 21 августа 2026 в 10:27;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Игорь Терехов сообщил: в 2026 году государство не компенсировало городскому бюджету Харькова потери, которые он нес из-за отмены налогов на землю и недвижимость для бизнеса".