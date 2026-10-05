СОУ уничтожили уже более 51% нефтеперерабатывающих мощностей в РФ

В Министерстве обороны Украины проинформировали об успешном уничтожении нефтеперерабатывающих мощностей в РФ. Так, согласно данным, больше половины НПЗ и других подобных объектов уже выведены из строя. При этом, в 2026 году производство и закупку ударных дальнобойных дронов Украина увеличила почти в три раза.

«Разведка, аналитики Генерального штаба и Министерства обороны оценили последствия недавних дальнобойных ударов Сил безопасности и обороны. Более половины мощностей врага выведены из строя. Это результат тщательно продуманных, планомерных и системных действий, направленных на обескровливание российской военной машины и уничтожение ее военно-экономического потенциала», – сказал Министр обороны Украины Евгений Хмара.

Он объяснил, что результаты таких ударов не всегда видны сразу же. Они имеют накопительный эффект и лишь со временем дают необходимый результат. Также в сообщении напомнили, что относительно недавно СОУ атаковали Московский, Ярославский, КИНЕФ, Усть-Луга, Пермский, Ильский, Саратовский, Сызранский и другие нефтеперерабатывающие заводы. И останавливаться на этом не собираются. В планах – лишь наращивание обстрелов.

«51% пораженных нефтеперерабатывающих мощностей – существенный удар по экономике врага, по его способности совершать агрессию и обеспечивать группировку своих войск. Наши deep strikes продолжают переносить войну на территорию россии», – добавил Хмара.

Ввиду этого в Минобороны делают акцент на производстве именно дальнобойных ударных дронов, чтобы поражать НПЗ и другие цели в отдаленных регионах РФ.