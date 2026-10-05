Видео удара FPV-дрона по рынку в Дергачах показал Задоренко – бушевал пожар

Накануне, 4 октября, около 23:30 российский FPV-дрон на оптоволокне ударил по ранку в Дергачах.

Известно, что в результате попадания повреждена крыша одного из магазинов, а также грузовое авто. На месте удара начался пожар. Обошлось без пострадавших, уточнил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

«Кроме этого, 4 октября за медицинской помощью обратился 56-летний житель Русской Лозовой, который получил ранения около 15:00 3 октября в результате атаки вражеского беспилотника. С осколочными ранениями головы и правой руки мужчину госпитализировали в одно из медучреждений Харькова. Угрозы его жизни нет», – добавил Задоренко.

Видео: Вячеслав Задоренко