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Видео удара FPV-дрона по рынку в Дергачах показал Задоренко – бушевал пожар

Происшествия 10:13   05.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
Видео удара FPV-дрона по рынку в Дергачах показал Задоренко – бушевал пожар

Накануне, 4 октября, около 23:30 российский FPV-дрон на оптоволокне ударил по ранку в Дергачах. 

Известно, что в результате попадания повреждена крыша одного из магазинов, а также грузовое авто. На месте удара начался пожар. Обошлось без пострадавших, уточнил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

Удар по рынку в Дергачах

«Кроме этого, 4 октября за медицинской помощью обратился 56-летний житель Русской Лозовой, который получил ранения около 15:00 3 октября в результате атаки вражеского беспилотника. С осколочными ранениями головы и правой руки мужчину госпитализировали в одно из медучреждений Харькова. Угрозы его жизни нет», – добавил Задоренко.

Видео: Вячеслав Задоренко

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 5 октября 2026 в 10:13;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Накануне, 4 октября, около 23:30 российский FPV-дрон на оптоволокне ударил по ранку в Дергачах. ".