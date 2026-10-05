Ночной «прилет» в Харькове: коммунальщики ликвидируют последствия удара

В пресс-службе мэрии показали, как специалисты ликвидируют последствия вражеского удара по Индустриальному району в Харькове.

В частности, по информации горсовета, сотрудники КП «Харьковжилстрой» закрывают окна, которые вылетели в результате ночного удара по городу.

Напомним, около 23:00 4 октября, россияне ударили «Бандеролью» по многоэтажке в Индустриальном районе. Вскоре мэр Игорь Терехов уточнил: в результате обстрела погиб человек, еще шесть – ранены. Спасатели добавили: на месте «прилета» начался пожар: горело двухэтажное админздание, автомобили и мусор. Также повреждены около десяти близлежащих домов.

В Харьковской облпрокуратуре установили, что в результате «прилета» погиб 42-летний мужчина – он проезжал мимо места удара на авто. Пострадали шесть людей, среди них – двое полицейских. В результате удара повреждены дома, кафе и авто.

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