Синегубов рассказал о последствия ударов россиян по региону

Один погибший и 12 пострадавших – такие последствия российских обстрелов за сутки на Харьковщине, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В г. Харьков погиб 42-летний мужчина, получили ранения женщины 28, 39, 53 лет и мужчины 28 и 43 лет, получил острую реакцию на стресс 41-летний мужчина; в пос. Золочев ранен 62-летняя женщина и 45-летний мужчина; в г. Изюм получили ранения мужчины 58 и 75 лет; в пос. Боровой ранен 65-летний мужчина и 71-летняя женщина. Также медики оказали помощь 56-летнему мужчине, который 3 октября получил ранения в с. Русская Лозовая Дергачевской громады», – добавил Синегубов.

За сутки по Харьковщине ударило следующее вооружение:

три ракеты;

РСЗО;

семь БпЛА типа «Герань-2»;

два БпЛА типа «Молния»;

девять fpv-дронов;

136 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Богодуховском, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах.