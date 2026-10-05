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Синегубов рассказал о последствия ударов россиян по региону

Происшествия 09:21   05.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
Синегубов рассказал о последствия ударов россиян по региону

Один погибший и 12 пострадавших – такие последствия российских обстрелов за сутки на Харьковщине, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В г. Харьков погиб 42-летний мужчина, получили ранения женщины 28, 39, 53 лет и мужчины 28 и 43 лет, получил острую реакцию на стресс 41-летний мужчина; в пос. Золочев ранен 62-летняя женщина и 45-летний мужчина; в г. Изюм получили ранения мужчины 58 и 75 лет; в пос. Боровой ранен 65-летний мужчина и 71-летняя женщина. Также медики оказали помощь 56-летнему мужчине, который 3 октября получил ранения в с. Русская Лозовая Дергачевской громады», – добавил Синегубов.

За сутки по Харьковщине ударило следующее вооружение:

  • три ракеты;
  • РСЗО;
  • семь БпЛА типа «Герань-2»;
  • два БпЛА типа «Молния»;
  • девять fpv-дронов;
  • 136 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Богодуховском, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 5 октября 2026 в 09:21;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Один погибший и 12 пострадавших – такие последствия российских обстрелов за сутки на Харьковщине, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.".