Сегодня, 19 ноября, на Харьковщине под вражеский обстрел попала аварийно-диспетчерская бригада «Газораспределительных сетей Украины».

Отмечается, в Чугуеве работники прибыли на аварийный вызов в многоэтажный дом. При выполнении работ начался обстрел.

В результате атаки ранения получил водитель аварийно-диспетчерской службы.

«Он получил несколько осколочных ранений, был прооперирован и сейчас находится в реанимации. Его состояние стабильное. Вся бригада была в бронежилетах и ​​касках – средства защиты фактически спасли людям жизнь», – отметила глава правления Людмила Киндер.

Также существенно поврежден автомобиль службы и газовые сети многоквартирного дома. Без услуги осталось более 100 семей.

«Утечки газа локализованы. Специалисты работают над возобновлением газоснабжения», — говорится в сообщении.

Напомним, 18 ноября российские войска нанесли удар дроном по Чугуеву, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Вражеские атаки пришлись по 9-этажному жилому дому. В результате «прилета» пострадали люди. По данным Харьковской областной прокуратуры, россияне выпустили по Чугуеву БпЛА типа «Герань-2».