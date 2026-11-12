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Ребенок пострадал из-за удара «Бандероли» по Харьковщине: подробности

Происшествия 16:40   12.11.2026
Виктория Яковенко
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Ребенок пострадал из-за удара «Бандероли» по Харьковщине: подробности Иллюстративное фото

Сегодня, 12 ноября, армия РФ атаковала Златопольскую громаду. Предварительно, две ракеты S-8000 типа «Бандероль» попали по гражданскому предприятию, расположенному вблизи жилой застройки, сообщил городской голова Николай Бакшеев.

«К сожалению, в результате вражеского удара пострадали два гражданских человека: мужчина 1938 года рождения и ребенок 2015 года рождения. Всем пострадавшим предоставлена ​​необходимая медицинская помощь», — рассказал Бакшеев.

По его данным, в результате атаки предприятие получило значительные разрушения, на его территории возник пожар. Также повреждены несколько частных домовладений: в домах выбиты оконные стекла, пострадал гараж и другое частное имущество жителей. Сгорело несколько автомобилей.

Бакшеев просит жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Также призвал не фотографировать и не снимать места «прилетов», не писать информацию в соцсетях.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 12 ноября 2026 в 16:40;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 12 ноября, армия РФ атаковала Златопольскую громаду. Предварительно, две ракеты S-8000 типа «Бандероль» попали по гражданскому предприятию".