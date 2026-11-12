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Две атаки россиян отбили ВСУ на Харьковщине – где шли бои

Украина 08:05   12.11.2026
Николь Костенко-Лагутина
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Две атаки россиян отбили ВСУ на Харьковщине – где шли бои Фото: Генштаб ВСУ

В течение минувших суток на Харьковщине было два боя, пишут в Генштабе ВСУ. 

На Южно-Слобожанском направлении оккупанты атаковали два раза около Старицы и Малой Волчьей.

На Купянском – боестолкновений не зафиксировали.

Потери россиян на сегодняшний день следующие:

«За прошедшие сутки зафиксировано 167 боевых столкновений. Вчера противник нанес 84 авиационных удара, во время которых сбросил 238 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 7137 дронов-камикадзе и осуществили 2371 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, из них девять — с применением реактивных систем залпового огня», – добавили в ГШ.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 12 ноября 2026 в 08:05;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение минувших суток на Харьковщине было два боя, пишут в Генштабе ВСУ. ".