Начальник Малоданиловской громады Александр Гололобов сообщил, что в части Черкасской Лозовой ввели отдельные графики отключения света. Вероятно, по десять часов без электроэнергии теперь будут проводить жители микрорайона Флоринка.

Он объяснил: это необходимо для того, чтобы работы мощные насосы, которые обеспечивают Харьков водой. В частности, речь идет о поселках Пятихатки и Лесное.

«В связи с недостаточной мощностью сети коммунальным предприятием города Харькова и облэнерго было принято решение временно ограничивать электроснабжение жильцов указанного микрорайона на период работы насосного оборудования», – уточнил Гололобов.

Для обеспечения водоснабжения для Пятихаток и Лесного установлен следующий график работы насосов:

утром: с 05:50 до 11:10;

вечером: с 17:50 до 23:10.

Напомним, как объяснили журналистам в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на КП «Харьковводоканал», проблема с водоснабжением в Пятихатках возникла из-за нестабильного электроснабжения и перепадов напряжения, влияющих на работу насосного оборудования.