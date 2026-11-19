В течение минувших суток в Харьковской области было пять боев, пишут в Генштабе ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении оккупанты пытались прорваться четыре раза около Охримовки, Резниково и Колодезного.

На Купянском – зафиксировали один бой в районе Митрофановки.

Также в ГШ обновили данные о потерях врага:

«За прошедшие сутки зафиксировано 211 боевых столкновений. Вчера противник нанес 71 авиационный удар, во время которых сбросил 239 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 4582 дрона-камикадзе и совершили 2027 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, из них 29 — с применением реактивных систем залпового огня», – добавили в Генштабе.