Харьковский зоопарк в будущем планирует расширить группу пингвинов, а также искать птиц для большого крытого авиария, волков и замену животным пожилого возраста, среди которых гиена. Появление белого медведя не ожидается — не только из-за неготовности вольера, но из-за сложностей с его поиском.

Об этом в комментарии МГ «Объектив» рассказал заведующий культурно-просветительским отделом Харьковского зоопарка Евгений Киося. По его словам, зоопарк формирует план пополнения коллекции так, чтобы и не перегружать территорию, и заселить пустующие локации.

«Во-первых, нужно поддерживать тех животных, которые у нас есть. Но ни одно животное вечно не живет. И вот у нас есть какие-то животные, но мы понимаем, что они уже пожилого возраста и они уже не размножатся. И тогда, соответственно, мы их вносим в план», — пояснил Киося.

Он уточнил, что среди знаковых животных, достигших почтенного возраста, — бегемотиха Степанида.

«У многих животных этот почтенный возраст наступает рано. Например, у тигров или львов. Они в 10–15 лет уже старые, у каких-то других хищников. Наши волки, которые жили в зоопарке — уже их с нами нет, потому что они уже дожили свой век. Доживает свой век наша гиена, например. Соответственно, у нас есть план — что же делать дальше. Постепенно там нужно договариваться с другими зоопарками… У нас есть, например, большой крытый птичник, авиарий, и мы знаем, что там должны жить определенные виды птиц, но их пока нет. Мы их вносим в этот план», — рассказал представитель учреждения.

Также в планах зоопарка — увеличить группу пингвинов, пополнив ее птицами того же вида, поскольку сейчас в Харькове живут только три самки, и им нужна компания. А вот о белых медведях пока даже не задумываются.

«С белыми медведями ситуация осложняется тем, что, помимо того, что их вольеры действительно не готовы, есть проблемы с самими белыми медведями. Потому что сейчас белых медведей уже из природы не берут, а берут тех, которые рождены в других зоопарках. Рождаются белые медведи не так часто. И значительная часть популяции белых медведей проживает в зоопарках страны, из которой мы никаких животных сейчас брать не будем. Из другого места, возможно, их проблематично будет завезти», — пояснил Киося.

Он также отметил, что обновлять коллекцию учреждения помогают неравнодушные в рамках меценатской программы «Друзья зоопарка». «Пионерами» этого проекта стали кенгуру, однако выбор новых видов всегда остается за специалистами зоопарка.

«Люди могут предложить нам свою финансовую помощь, а уже какие конкретно животные — это все-таки решает сам зоопарк, потому что у нас есть определенные вольеры, которые имеют какую-то площадь, какие-то параметры и подходят для каких-то конкретных животных. Есть план зоопарка, и важно понимать, что в зоопарке должен быть такой вид животных, который есть не только у нас, для того чтобы в перспективе мы как зоопарк могли обмениваться животными и так поддерживать жизнеспособные популяции», — подытожил Киося.