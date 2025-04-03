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Даже пингвины вели нечестную торговлю с США, по мнению Трампа — Фурса

Мир 11:54   03.04.2025
Сергей Фурса
инвестиционный банкир
Даже пингвины вели нечестную торговлю с США, по мнению Трампа — Фурса Фото: facebook Сергея Фурсы

Трамп ввел дополнительные пошлины на два острова, населенных исключительно пингвинами. На уровне 10%. С одной стороны хорошо, что Трамп считает пингвинов своими друзьями. С другой стороны, даже эти пингвины, по мнению Трампа, вели нечестную торговлю с США. Это все, что нужно знать о фундаментальной базе для тарифных расчетов, которые положили начало крупнейшей в мире торговой войне и, скорее всего, приведут к рецессии и мировому финансовому кризису.

Автор: Сергей Фурса, инвестиционный банкир
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  • • Дата публикации материала: 3 апреля 2025 в 11:54;

  • Корреспондент Сергей Фурса, инвестиционный банкир в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трамп ввел дополнительные пошлины на два острова, населенных исключительно пингвинами. На уровне 10%. С одной стороны хорошо, что Трамп считает…".