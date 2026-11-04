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Следующие два месяца будут опасны. Трамп может вытворить что угодно — Пекар

Мир 11:39   04.11.2026
Валерий Пекар
преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы
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Следующие два месяца будут опасны. Трамп может вытворить что угодно — Пекар Фото: ГС «ОПОРА»/Facebook

Я поздравляю Республиканскую партию еще больше. Классические республиканцы, которым я всегда симпатизировал, получили шанс наконец вернуть себе партию, которая была hijacked (которую отжали). Следующие два года США будут заниматься своими внутренними вопросами. Трамп будет блокировать Конгресс, а Конгресс будет блокировать Трампа. Конгресс будет рассылать повестки на слушания и расследования, и многие из администрации Трампа в конце концов сядут. А мы узнаем очень многое о российских делах и влиянии. Следующие два месяца будут опасны. Трамп может вытворить что угодно.

Автор: Валерий Пекар, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы

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  • • Дата публикации материала: 4 ноября 2026 в 11:39;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Валерий Пекар, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Я поздравляю Республиканскую партию еще больше. Классические республиканцы, которым я всегда симпатизировал, получили шанс наконец вернуть себе партию, которая была…".