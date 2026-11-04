Следующие два месяца будут опасны. Трамп может вытворить что угодно — Пекар

Я поздравляю Республиканскую партию еще больше. Классические республиканцы, которым я всегда симпатизировал, получили шанс наконец вернуть себе партию, которая была hijacked (которую отжали). Следующие два года США будут заниматься своими внутренними вопросами. Трамп будет блокировать Конгресс, а Конгресс будет блокировать Трампа. Конгресс будет рассылать повестки на слушания и расследования, и многие из администрации Трампа в конце концов сядут. А мы узнаем очень многое о российских делах и влиянии. Следующие два месяца будут опасны. Трамп может вытворить что угодно.