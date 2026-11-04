Наступні два місяці будуть небезпечними. Трамп може утнути що завгодно – Пекар

Я вітаю Республіканську партію ще більше. Класичні республіканці, яким я завжди симпатизував, отримали шанс врешті повернути собі партію, яка була hijacked (яку було віджали). Наступні два роки США будуть займатися своїми внутрішніми питаннями. Трамп блокуватиме Конгрес, а Конгрес блокуватиме Трампа. Конгрес розсилатиме повістки на слухання й розслідування, і чимало людей з адміністрації Трампа врешті сяде. А ми дізнаємося дуже багато про російські справи та впливи. Наступні два місяці будуть небезпечними. Трамп може утнути що завгодно.