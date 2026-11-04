Америкою пройшлася велика блакитна хвиля – Яриш про результати виборів у США

Сейсмічні політичні зміни в США. Демократи не просто здобувають контроль в обох палатах Конгресу, вони здобувають його з величезним відривом… Республіканські кандидати, яких висунув і підтримав Трамп, програли навіть у традиційно республіканських штатах. У деяких з цих штатів демократів не обирали до Сенату десятиліттями. Техас (вперше за 38 років), Канзас (за 94 роки), Південна Кароліна (за 28 років), Північна Кароліна, Айова, Огайо… І це стосується не лише сенаторів чи конгресменів, а й губернаторів у багатьох штатах… Америкою пройшлася велика блакитна хвиля.