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Росія не вважає заяви Президента Америки сильними – Зеленський

Події 10:04   14.10.2026
Володимир Зеленський
президент України
Росія не вважає заяви Президента Америки сильними – Зеленський Скриншот

Прицільний російський балістичний удар саме по енергетиці, щодо якої Президент Америки визначив припинення вогню. Удар абсолютно свідомий і показовий масштабністю – такої демонстративної неповаги Росії до Америки ще не було. Росія не вважає заяви Президента Америки сильними… Ми абсолютно справедливо кажемо Сполученим Штатам, Європі та всім нашим партнерам, що жодна країна світу не повинна залишатись наодинці проти такого неадекватного і провоєнного субʼєкта, як Росія.

Автор: Володимир Зеленський, президент України

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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2026 в 10:04;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Володимир Зеленський, президент України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прицільний російський балістичний удар саме по енергетиці, щодо якої Президент Америки визначив припинення вогню. Удар абсолютно свідомий і показовий масштабністю…".