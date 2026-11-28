Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив»: вночі росіяни атакували Харків та область безпілотниками, тривоги тривали майже всю ніч.

07:24

Російський дрон вранці 28 листопада вдарив по Немишлянському району Харкова

Внаслідок влучання виникла пожежа, повідомив міський голова Ігор Терехов о 05:45.

Ніч у Харкові загалом була неспокійною. Після опівночі було чотири тривоги: перша тривала з 00:15 до 01:14, друга — з 01:49 до 02:21, третя — з 03:21 до 04:43, а четверта почалася о 05:05.

Протягом усієї ночі моніторингові канали попереджали про ударні та реактивні безпілотники курсом на Харків та інші населені пункти регіону.