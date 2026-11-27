У понеділок, 30 листопада, з 9:00 до 18:00 будуть знеструмлені споживачі частини Київського району Харкова.

Причина – проведення ремонтних робіт, пояснили в АТ «Харківобленерго».

Світла не буде за такими адресами:

Нагадаємо, в АТ “Харківобленерго” інформували, що сьогодні, 27 листопада, у Харківській області запровадили графіки погодинних відключень світла (ГПВ). Світло відключатимуть через складну ситуацію в Об’єднаній енергосистемі, яка склалася через російські обстріли, пояснили енергетики. Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).