Близько 09:30 у Харкові пролунала серія вибухів. Моніторингові ТГ-канали писали про безпілотники над містом.

Міський голова Ігор Терехов зазначив: зафіксували “приліт” безпілотника типу “Ланцет”. Удар прийшовся по багатоповерхівці в Київському районі. Усі деталі атаки ще встановлюють.

Нагадаємо, 27 листопада росіяни також обстрілювали Харків. Перший вибух уранці в Харкові пролунав близько 07:40. Міський голова Ігор Терехов уточнив: удар прийшовся по Шевченківському району. Росіяни обстріляли автозаправку. Постраждали троє людей, написав начальник ХОВА Олег Синєгубов. Незабаром Терехов повідомив про ще один удар по місту. Цього разу прилетіло по Київському району. Інформація про постраждалих не надходила, уточнив Синєгубов.