Новини Харкова 27 листопада 2026 року – головне за день
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив»: вночі Харків та область атакували безпілотники й авіабомби.
07:30
Чим росіяни атакували вночі Харківщину
О 00:04 Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичної зброї із Брянська.
О 00:25 інформували про ударний безпілотник у бік Чугуєва, а невдовзі БпЛА летів і на Харків.
О 03:17 нова група безпілотників летіла на Златопіль, Шевченкове та Савинці. О 03:29 на регіон полетіли КАБи.
Слідом на Харківщину окупанти знову почали випускати безпілотники та авіабомби. Інформації про “прильоти” у Харкові не було.