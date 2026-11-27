Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив»: вночі Харків та область атакували безпілотники й авіабомби.

07:30

Чим росіяни атакували вночі Харківщину

О 00:04 Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичної зброї із Брянська.

О 00:25 інформували про ударний безпілотник у бік Чугуєва, а невдовзі БпЛА летів і на Харків.

О 03:17 нова група безпілотників летіла на Златопіль, Шевченкове та Савинці. О 03:29 на регіон полетіли КАБи.

Слідом на Харківщину окупанти знову почали випускати безпілотники та авіабомби. Інформації про “прильоти” у Харкові не було.