Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив»: КАБи та дрони летіли вночі на Харківщину; три штурми РФ відбили українські захисники.

09:01

Де зберігається більша інтенсивність ворога у регіоні, повідомив Генштаб

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували три рази біля Малої Вовчої та Охрімівки. На Куп’янському – штурмів ворога не зафіксовано.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 203 бойові зіткнення. Учора авіація противника завдала 72 авіаційних ударів, зокрема скинула 211 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 1863 дрони-камікадзе та здійснили 1520 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ”, – зазначили в ГШ.

07:25

Чим росіяни били вночі по Харкову та області

Рівно опівночі виникла загроза пусків ракет Х-59.

О 01:09 Повітряні сили ЗСУ повідомляли про КАБи у бік Харківщини. Незабаром на регіон полетіла велика група БпЛА – вона рухалася у бік Златополя та Лозової.

О 02:17 виникла загроза застосування авіабомб для прифронтових областей на сході України. Також безпілотники взяли курс на Харків.

Після цього протягом ранку фіксували нові групи безпілотників. Вони летіли також у бік Харкова.