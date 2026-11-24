Близько 14:00 у Харкові було чутно вибух.

Мер міста Ігор Терехов повідомив, що ворог атакував Слобідський район реактивним «шахедом». Наслідки уточнюють.

Нагадаємо, минулого тижня Харків пережив 18 обстрілів. Постраждали 27 людей, серед них – двоє дітей. Загиблих немає, повідомив мер міста Ігор Терехов. За сім днів окупанти атакували сім районів Харкова, уточнив він. На Салтівці дрон поцілив в аптеку. У Шевченківському районі один безпілотник влучив у дев’ятиповерхівку, інший – у корпус лікарні невідкладної допомоги. У Холодногірському районі рятувальники загасили пожежу на даху готелю, у Новобаварському – горіло підприємство. У Київському районі після влучання БпЛА загорівся легковик, в Індустріальному – вантажівка. Найчастіше ворог застосовував реактивні «шахеди» та «молнії». Запускав також FPV-дрони, звичайний «шахед», «італмас», бив із «торнадо-С».