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• Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2026 в 20:39;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З настанням опалювального сезону та загрозою блекаутів схеми із продажем дров переживають нову хвилю адаптації, повідомили МГ «Об’єктив» у ГУ Нацполіції у Харківській області.".