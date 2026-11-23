Замість дешевих дров — пастка: поліція попередила про аферу на Харківщині
З настанням опалювального сезону та загрозою блекаутів схеми із продажем дров переживають нову хвилю адаптації, повідомили МГ «Об’єктив» у ГУ Нацполіції у Харківській області.
Шахраї порозумнішали – тепер вони не лише створюють фейкові сторінки, а й віртуозно використовують офіційні сайти для прикриття.
«Зловмисники надсилають потенційній жертві посилання на справжній державний портал (наприклад, «ДроваЄ» чи сайт ДП «Ліси України»), щоб довести, що такі послуги дійсно існують. А потім готують психологічну пастку: пропонують «спеціальну знижку» або «акційну доставку без черги», але просять переказати невелику авансову суму (наприклад, 1 000-1 500 грн за доставку) на картку фізособи», – розповіли у Нацполіції.
Або йдуть далі та вимагають документи нібито під приводом «оформлення пільгової деревини». Але насправді у громадян додатково виманюють фото паспорта та ІПН для подальшого оформлення мікрокредитів.