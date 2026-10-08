Попит на дрова зріс на 40%: де придбати на Харківщині, ціни

До старту опалювального сезону залишаються лічені тижні. Протягом останніх кількох місяців попит на деревину зріс, констатують у Слобожанському лісовому офісі ДП “Ліси України”.

За даними лісівників, з початку роки реалізували на Харківщині 124 тис. м³ паливної деревини.

“Порівняно з минулим роком реалізація дров зросла приблизно на 40%. Найактивніше дров’яну продукцію купують жителі громад поблизу великих міст та обласних центрів. Лісівники Полтавщини та Харківщини завчасно сформували необхідний запас дров для населення й соцзакладів до кінця року. Спеціалісти зазначають: враховуючи нинішній попит, цих запасів достатньо для забезпечення потреб споживачів”, – йдеться у повідомленні.

Асортимент залежить від регіону, природних особливостей та потреб споживачів. У продажу є дрова різних груп, від яких залежить і їхня вартість.

Лісівники назвали актуальні ціни без урахування навантаження та доставки:

I група – твердолистяні породи: 1 416 грн/м³

II група – сосна, вільха: 1 080 грн/м³

III група – м’яколистяні породи: 948 грн/м³

Придбати дрова на Харківщині можна у безпечних і доступних лісництвах. За посиланням – контакти лісництв, де можна придбати деревину.

Нагадаємо, відновити ліс, який згорів через російські обстріли, планують в Ізюмському надлісстві ДП “Ліси України”. Нові дерева висадять у Ізюмі на ділянках, очищених від мін саперами.