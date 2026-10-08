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Попит на дрова зріс на 40%: де придбати на Харківщині, ціни

Суспільство 16:07   08.10.2026
Вікторія Яковенко
Попит на дрова зріс на 40%: де придбати на Харківщині, ціни Фото: Слобожанський лісовий офіс

До старту опалювального сезону залишаються лічені тижні. Протягом останніх кількох місяців попит на деревину зріс, констатують у Слобожанському лісовому офісі ДП “Ліси України”.

За даними лісівників, з початку роки реалізували на Харківщині 124 тис. м³ паливної деревини.

“Порівняно з минулим роком реалізація дров зросла приблизно на 40%. Найактивніше дров’яну продукцію купують жителі громад поблизу великих міст та обласних центрів. Лісівники Полтавщини та Харківщини завчасно сформували необхідний запас дров для населення й соцзакладів до кінця року. Спеціалісти зазначають: враховуючи нинішній попит, цих запасів достатньо для забезпечення потреб споживачів”, – йдеться у повідомленні.

Асортимент залежить від регіону, природних особливостей та потреб споживачів. У продажу є дрова різних груп, від яких залежить і їхня вартість.

Лісівники назвали актуальні ціни без урахування навантаження та доставки:

  • I група – твердолистяні породи: 1 416 грн/м³
  • II група – сосна, вільха: 1 080 грн/м³
  •  III група – м’яколистяні породи: 948 грн/м³

Придбати дрова на Харківщині можна у безпечних і доступних лісництвах. За посиланням – контакти лісництв, де можна придбати деревину.

Нагадаємо, відновити ліс, який згорів через російські обстріли, планують в Ізюмському надлісстві ДП “Ліси України”. Нові дерева висадять у Ізюмі на ділянках, очищених від мін саперами.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Жовтня 2026 в 16:07;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "До старту опалювального сезону залишаються лічені тижні. Протягом останніх кількох місяців попит на деревину зріс, констатують у Слобожанському лісовому офісі ДП “Ліси України”.".