Наче у фільмі жахів: 17-річна дівчина травмувалася у ДТП на Харківщині

Події 18:33   19.02.2026
Оксана Якушко
Наче у фільмі жахів: 17-річна дівчина травмувалася у ДТП на Харківщині

ДТП сталася 18 лютого у місті Богодухів на вулиці Харківській, повідомляє Нацполіція.

На місці аварії правоохоронці встановили, що 21-річний водій автомобіля BMW не врахував ситуацію на дорозі та швидкість руху. Тому він виїхав на узбіччя та зіткнувся із вантажівкою MAN, що стояла із напівпричепом, повним дров.

У результаті ДТП постраждала 17-річна пасажирка легкового автомобіля. Бригада екстреної меддопомоги відвезла дівчину до лікарні в Харкові.

Автівки вилучили. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху.

Автівки вилучили. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху.

Автор: Оксана Якушко
