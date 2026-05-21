Мчав на високій швидкості та збив двох людей: смертельна ДТП у Харкові

Події 11:23   21.05.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Смертельна ДТП сталася 20 травня близько 21:30 на проспекті Героїв Харкова, пишуть в облпрокуратурі.

За версією слідства, за кермом Audi A4 був 38-річний чоловік. На високій швидкості авто мчалося в бік бульвару Богдана Хмельницького, коли дорогу переходили 18-річний хлопець та 17-річна дівчина.

Смертельна аварія у Харкові

Внаслідок ДТП загинув 18-річний хлопець. Ще одна потерпіла — 17-річна дівчина — дістала тілесні ушкодження та була госпіталізована. Після наїзду Audi зіткнувся з автомобілем Volkswagen Passat, який рухався позаду у попутному напрямку“, – встановили слідчі.

Встановлено, що ймовірний винуватець ДТП був тверезий.

За процесуального керівництва прокурорів Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керувала транспортним засобом, що спричинило загибель людини та тілесні ушкодження потерпілій (ч. 2 ст. 286 КК України). Водія вже затримано в порядку ст. 208 КПК України”, – додали правоохоронці.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
  • • Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2026 в 11:23;

