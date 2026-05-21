Вісім людей постраждали через російські обстріли Харківщини – Синєгубов
Протягом минулої доби росіяни атакували 15 населених пунктів Харківської області, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“У с. Гонтарівка Старосалтівської громади постраждав 53-річний чоловік; у с. Гусинка Кіндрашівської громади постраждали чоловіки 41 і 40 років та 44-річна жінка; у м. Чугуїв зазнали гострої реакції на стрес 25-річна жінка і 40-річний чоловік; у сел. Золочів постраждали 43-річний чоловік і 41-річна жінка”, – зазначив Синєгубов.
За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:
- РСЗВ;
- чотири БпЛА типу “Герань-2”;
- чотири БпЛА типу «Молния»;
- п’ять fpv-дронів;
- десять БпЛА (тип встановлюється).
Внаслідок обстрілів є пошкодження цивільної інфраструктури у Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Лозівському та Чугуївському районах.
Читайте також: Генштаб проінформував про 12 боїв на Харківщині – де атакували росіяни
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Вісім людей постраждали через російські обстріли Харківщини – Синєгубов», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2026 в 08:45;