Вісім людей постраждали через російські обстріли Харківщини – Синєгубов

Події 08:45   21.05.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Протягом минулої доби росіяни атакували 15 населених пунктів Харківської області, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У с. Гонтарівка Старосалтівської громади постраждав 53-річний чоловік; у с. Гусинка Кіндрашівської громади постраждали чоловіки 41 і 40 років та 44-річна жінка; у м. Чугуїв зазнали гострої реакції на стрес 25-річна жінка і 40-річний чоловік; у сел. Золочів постраждали 43-річний чоловік і 41-річна жінка”, – зазначив Синєгубов.

За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:

  • РСЗВ;
  • чотири БпЛА типу “Герань-2”;
  • чотири БпЛА типу «Молния»;
  • п’ять fpv-дронів;
  • десять БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів є пошкодження цивільної інфраструктури у Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Лозівському та Чугуївському районах.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
