Вісім людей постраждали через російські обстріли Харківщини – Синєгубов

Протягом минулої доби росіяни атакували 15 населених пунктів Харківської області, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У с. Гонтарівка Старосалтівської громади постраждав 53-річний чоловік; у с. Гусинка Кіндрашівської громади постраждали чоловіки 41 і 40 років та 44-річна жінка; у м. Чугуїв зазнали гострої реакції на стрес 25-річна жінка і 40-річний чоловік; у сел. Золочів постраждали 43-річний чоловік і 41-річна жінка”, – зазначив Синєгубов.

За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:

РСЗВ;

чотири БпЛА типу “Герань-2”;

чотири БпЛА типу «Молния»;

п’ять fpv-дронів;

десять БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів є пошкодження цивільної інфраструктури у Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Лозівському та Чугуївському районах.