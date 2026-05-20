Бізнесмени-іноземці та шкільний вальс у Харкові – підсумки 20 травня

МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 20 травня.

<br />

Випускники сьогодні заполонили майдан Свободи та сад Шевченка. Поки що відбуваються репетиції. Серед тих, хто виконував па на площі – 11-класники 85 ліцею Харкова. Їхній випускний вечір відбудеться в підземній школі. Але в танці під відритим небом собі не відмовили. Репетицію проводили під наглядом хореографа та одночасно знімали відео на пам’ять. З кореспонденткою «Об’єктиву» випускники поділилися планами. Один з учнів, Владислав, відзначив: хоче залишитися в рідному місті та вступити на реабілітологію до університету Каразіна. «Щоб людей лікувати і ставити їх на ноги. У наш час це потрібно», – пояснив він вибір. Цьогоріч з харківських шкіл випустяться 8000 11-класників, інформує директорка департаменту освіти міськради Ольга Деменко. Це майже на пів тисячі більше, ніж торік.

Вона триватиме до 25 червня. За даними директора Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександра Сидоренка, на тестування зареєструвалися 16 тисяч учасників. Серед них – майже 9,5 тисячі випускників шкіл регіону. Інші – це ті, хто завершив навчання в попередні роки. А також – учні профтехучилищ і коледжів. НМТ будуть проводити в 43 тимчасових екзаменаційних центрах. Усі вони знаходяться в укриттях, тож переривати роботу на час повітряної тривоги не доведеться. Ті, хто з поважних причин не зможе взяти участь в оцінюванні в основний період, матимуть другий шанс – додаткову сесію в липні.

Такі дані навів у етері «Суспільного» начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Петро Токар. За його даними, крім обласного центру, найбільше потерпають Золочів, Богодухів, Оскіл, Лозова та Шевченкове. Також із початку року до Харкова долетіли сім FPV-дронів. Цю загрозу в Нацполіції розглядають як серйозну. Проте поки що більшість таких безпілотників не пробралася вглиб міста – удари були по околицях.

Аграрій підірвався на полі під час сільськогосподарських робіт. У ДСНС повідомили: це сталося в селі Щасливе Ізюмського району. Постраждалий у лікарні. Його стан – середньої тяжкості. Ще один підрив на невідомому вибуховому предметі зафіксували в Гонтарівці на Чугуївщині. Постраждалий від госпіталізації відмовився.

Мер Чугуєва Галина Мінаєва повідомила: приліт був зранку по агропідприємству у Великобабчанському старостаті. Обійшлося без постраждалих.

Такі дані навів ресурс «Опендатабот» з посиланням на дані Єдиного державного реєстру. Цей показник – другий по країні. Загалом в Україні наразі обліковують майже 22 тисячі підприємців з іноземним громадянством. Найбільше таких ФОПів – у Києві. Найчастіше вони працюють у роздрібній торгівлі. Також популярні складська діяльність, гуртова торгівля та ІТ-сфера.

МГ “Об’єктив” також повідомляла 20 травня: