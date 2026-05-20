Дві пожежі вирували через удари БпЛА у Харківській області (фото)
Пожежа виникла на підприємстві та на АЗС у Чугуївській громаді, повідомляє ДСНС у Харківській області.
Сьогодні увечері російські ударні БпЛА атакували Чугуївську громаду Харківської області. Через обстріл пошкоджені будівлі та виникли два осередки пожеж.
У місті Чугуїв горіли кімнати у двоповерховій будівлі місцевого підприємця. А на території АЗС біля села Кам’яна Яруга зайнялися два резервуари з газом, стела та трава. Також удар і пожежа пошкодили будівлю АЗС. За попередніми даними, внаслідок атаки постраждав 40-річний чоловік, який отримав гостру реакцію на стрес.
- • Дата публікації матеріалу: 20 Травня 2026 в 21:42;