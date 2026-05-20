Live

Дві пожежі вирували через удари БпЛА у Харківській області (фото)

Події 21:42   20.05.2026
Оксана Якушко
Дві пожежі вирували через удари БпЛА у Харківській області (фото)

Пожежа виникла на підприємстві та на АЗС у Чугуївській громаді, повідомляє ДСНС у Харківській області.

Сьогодні увечері російські ударні БпЛА атакували Чугуївську громаду Харківської області. Через обстріл пошкоджені будівлі та виникли два осередки пожеж.

У місті Чугуїв горіли кімнати у двоповерховій будівлі місцевого підприємця. А на території АЗС біля села Кам’яна Яруга зайнялися два резервуари з газом, стела та трава. Також удар і пожежа пошкодили будівлю АЗС. За попередніми даними, внаслідок атаки постраждав 40-річний чоловік, який отримав гостру реакцію на стрес.

Читайте також: Центр Харкова заполонили випускники: репетирують шкільний вальс (відео)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Небезпечно буде вночі 20 травня у Харкові й області: попередження
Небезпечно буде вночі 20 травня у Харкові й області: попередження
20.05.2026, 22:13
Дві пожежі вирували через удари БпЛА у Харківській області (фото)
Дві пожежі вирували через удари БпЛА у Харківській області (фото)
20.05.2026, 21:42
Центр для розміщення маломобільних людей у Харкові скоро прийме мешканців
Центр для розміщення маломобільних людей у Харкові скоро прийме мешканців
20.05.2026, 20:44
Спека і дощ удень. Прогноз погоди на 21 травня у Харкові й області
Спека і дощ удень. Прогноз погоди на 21 травня у Харкові й області
20.05.2026, 20:00
Понад 300 БпЛА випустив ворог на Харків з початку року, скільки долетіло FPV
Понад 300 БпЛА випустив ворог на Харків з початку року, скільки долетіло FPV
20.05.2026, 14:40
Новини Харкова — головне 20 травня: удари по місту, ситуація на фронті
Новини Харкова — головне 20 травня: удари по місту, ситуація на фронті
20.05.2026, 22:15

Новини за темою:

20.05.2026
Понад 300 БпЛА випустив ворог на Харків з початку року, скільки долетіло FPV
18.05.2026
По Салтівці вдарив ворожий БпЛА
17.05.2026
Підсумки 17 травня: удар дронів по Москві та повернення захисника “Азовсталі”
17.05.2026
Відповідь за Київ: БпЛА масовано атакують Москву та область, подробиці (відео)
15.05.2026
Харків атакували БпЛА: «прильоти» – у двох районах, є постраждалий


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Дві пожежі вирували через удари БпЛА у Харківській області (фото)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Травня 2026 в 21:42;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежа виникла на підприємстві та на АЗС у Чугуївській громаді, повідомляє ДСНС у Харківській області.".