Центр Харкова заполонили випускники: репетирують шкільний вальс (відео)

Харківські учні активно готуються до останнього дзвоника та випускного. Популярною локацією для шкільного вальсу став центр міста. Зокрема, свій випускний танець діти репетирують на майдані Свободи.

Вальс для учнів 85 ліцею ставить хореографиня Ольга.

«Це вальс на випускний вечір, це вальс на останній дзвоник. Вони будуть показувати. А зараз ми для відео знімаємо», – розповіла Ольга кореспондентці МГ «Об’єктив».

Випускник Владислав Даниленко ділиться: йде зі школи з гарним настроєм, проте трохи відчуває сум.

«Дуже багато людей, дуже багато вчителів, які завжди будуть з нами», – каже Владислав.

Він розповів, що випускний вечір їхнього 85 ліцею пройде у підземній школі.

«Ми зберемося, пройде невеличка програмка, вальс, ну і потім вже відсвяткуємо кожен вдома сім’єю», – додав випускник.

Владислав планує залишатися та вступати у Харкові. Зокрема, в університет Каразіна на реабілітологію.

«Щоб людей лікувати і ставити їх на ноги. У наш час це потрібно», – зазначив Владислав.

Цьогоріч з харківських шкіл випустяться вісім тисяч одинадцятикласників, раніше повідомляла директорка департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко. Це майже на пів тисячі більше, ніж торік. 51% з випускників перебувають у місті.

Зазначимо, сьогодні, 20 травня, стартувала основна сесія НМТ, вона триватиме до 25 червня. У Харківській області для участі у ній зареєструвалися 16 тисяч осіб — на 1,6 тисячі більше, ніж торік. Серед них 9,4 тисячі цьогорічних випускників шкіл, 4,9 тисячі випускників минулих років та 1,7 тисячі учнів профтехучилищ та коледжів, розповів на брифінгу директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександр Сидоренко.