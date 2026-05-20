Центр Харькова заполонили выпускники: репетируют школьный вальс (видео)
Харьковские ученики активно готовятся к последнему звонку и выпускному. Популярной локацией для школьного вальса стал центр города. В частности, свой выпускной танец дети репетируют на площади Свободы.
Вальс для учеников 85 лицея ставит хореограф Ольга.
«Это вальс на выпускной вечер, на последний звонок. Они будут показывать. А сейчас мы для видео снимаем», – рассказала Ольга корреспондентке МГ «Объектив».
Выпускник Владислав Даниленко делится: уходит из школы с хорошим настроением, однако немного чувствует тоску.
«Очень много людей, очень много учителей, которые всегда будут с нами», — говорит Владислав.
Он рассказал, что выпускной вечер их 85 лицея пройдет в подземной школе.
«Мы соберемся, пройдет маленькая программа, вальс, и потом уже отпразднуем каждый дома семьей», — добавил выпускник.
Владислав планирует оставаться и поступать в Харьков. В частности, в университет Каразина на реабилитологию.
«Чтобы людей лечить и ставить их на ноги. В наше время это нужно», — отметил Владислав.
В этом году из харьковских школ выпустятся восемь тысяч одиннадцатиклассников, ранее сообщала директор департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко. Это почти на полтысячи больше, чем в прошлом году. 51% из выпускников находятся в городе.
Отметим, сегодня, 20 мая, стартовала основная сессия НМТ, она продлится до 25 июня. В Харьковской области для участия в ней зарегистрировались 16 тысяч человек — на 1,6 тысячи больше, чем в прошлом. Среди них 9,4 тысячи выпускников школ, 4,9 тысячи выпускников прошлых лет и 1,7 тысячи учеников профтехучилищ и колледжей, рассказал на брифинге директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александр Сидоренко.
- • Дата публикации материала: 20 мая 2026 в 13:31;