Выпускники в Харькове станцевали вальс перед Зеркальной струей (видео)
В Харькове завершается учебный год. Видео школьного вальса в центре города опубликовали в соцсетях.
«Выпускники в Харькове танцуют свой вальс. Так хочется, чтобы самой большой их проблемой было, в чем пойти на выпускной», — подписала видео в TikTok с танцующими парами у Зеркальной струи харьковчанка Алина Лузан.
Последние звонки в школах Харькова пройдут онлайн, сообщила МГ «Объектив» директор департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко.
«Прежде всего, для нас это безопасность детей, это здоровье детей, а праздновать во дворах школ мы не будем, учитывая ситуацию с безопасностью», — пояснила она.
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Выпускные проведут в безопасных локациях. Последним учебным днем в городе будет 30 мая. В этом году школы Харькова заканчивают 7,5 тысячи выпускников. Из них в Харькове, по данным мэрии, находится 3,8 тысячи человек.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: выпускники, Деменко, зеркальная струя, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 22 мая 2025 в 10:31;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове завершается учебный год. Видео школьного вальса в центре города опубликовали в соцсетях".