Выпускники в Харькове станцевали вальс перед Зеркальной струей (видео)

В Харькове завершается учебный год. Видео школьного вальса в центре города опубликовали в соцсетях.

«Выпускники в Харькове танцуют свой вальс. Так хочется, чтобы самой большой их проблемой было, в чем пойти на выпускной», — подписала видео в TikTok с танцующими парами у Зеркальной струи харьковчанка Алина Лузан.

Последние звонки в школах Харькова пройдут онлайн, сообщила МГ «Объектив» директор департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко.

«Прежде всего, для нас это безопасность детей, это здоровье детей, а праздновать во дворах школ мы не будем, учитывая ситуацию с безопасностью», — пояснила она.

Выпускные проведут в безопасных локациях. Последним учебным днем в городе будет 30 мая. В этом году школы Харькова заканчивают 7,5 тысячи выпускников. Из них в Харькове, по данным мэрии, находится 3,8 тысячи человек.