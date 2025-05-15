На НМТ в Харьков едут из других регионов и из-за границы – Сидоренко

На текущей неделе в Украине стартуют основные сессии национального мультипредметного теста (НМТ). Подробности в интервью МГ «Объектив» рассказал директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александр Сидоренко.

На НМТ в этом году будет особенно тяжело воспользоваться шпаргалками – из-за средств безопасности, сразу предупредил Сидоренко. Он также поделился информацией, по каким школьным предметам больше «просели» знания учеников на онлайне, какие испытания со стороны россиян прошли укрытие, где проводили национальный мультипредметный тест на Харьковщине, и чем они привлекают абитуриентов из всех областей Украины.

Количество желающих пройти НМТ на Харьковщине возросло почти на 1500 в этом году

— На днях вы сообщили, что количество участников НМТ увеличилось по сравнению с прошлым годом. Сколько детей в этом году будут сдавать НМТ в Харьковской области?

– Действительно, почти на полторы тысячи участников больше зарегистрировались в этом году в пунктах тестирования или во временных экзаменационных центрах Харьковской области для прохождения Национального мультипредметного теста. Это впервые за годы войны.

— Почему выросло количество участников НМТ именно на Харьковщине?

– По нашим наблюдениям и по нашим данным, увеличение произошло за счет того, что эти полторы тысячи детей, которые находятся за пределами Харьковской области и в прошлые годы составляли НМТ там по месту своего нынешнего основного пребывания, захотели вернуться в Харьков. Хотя бы как минимум для того, чтобы сдать здесь Национальный мультипредметный тест. В прошлом году тоже были единичные случаи, но такого роста не было. В этом году тенденция изменилась. Я думаю, что в этом случае, знаете ли, срабатывает такая поговорка, что дома и стены помогают.

Заведение из-за прилета повреждено, а укрытие – целое

— На прошлой неделе директор департамента образования мэрии Харькова Ольга Деменко объяснила рост числа участников НМТ именно в Харькове тем, что дети проходят тестирование в безопасных условиях, под землей, и поэтому во время воздушной тревоги их не будут прерывать…

– Она абсолютно права. Я об этом уже не вспоминаю, потому что для меня это свершившийся факт. Еще в прошлом году мы фиксировали увеличение детей за счет того, что у нас есть безопасные условия для НМТ. Харьковская область была первой в Украине, где проходило НМТ в полностью защищенных помещениях.

– Из каких регионов едут сдавать НМТ на Харьковщину?

— Да из всех регионов, и из-за границы. У нас есть факты, когда из Германии ребенок приезжает: зарегистрировался, интересовались родственники, можно ли приехать сюда. И, может, для кого-то это будет поводом вернуться домой, когда приедут и увидят, что город живет, что здесь забота о детях на высоком уровне, что мы обеспечиваем им безопасность и создаем все условия.

— Если мы уже затронули эту тему, каким будет уровень безопасности на НМТ?

— Он будет самым высоким, который можно обеспечить сегодня в Украине во время войны. Выше уровня уже нет. Во-первых, еще в прошлом году все укрытия, временные экзаменационные центры, где мы будем работать, а их в Харьковской области будет 40, получили сертификат соответствия требованиям Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Год пошел на подготовку, время использовали для улучшения условий пребывания детей, для создания дополнительных укрытий. У нас есть примеры, в городе Балаклея, когда был прилет вражеских снарядов по заведению. Часть помещения разрушена, а укрытие совершенно целое, оно выдержало. Своего рода это была проверка. Плохой пример, но он подтверждает, что все то, что могли сделать органы государственной власти и местного самоуправления, руководители учебных заведений, они сделали.

В каждой аудитории для НМТ есть по две камеры видеонаблюдения

– В этом году изменилась программа по курсу истории Украины. Как это отразится на общем уровне баллов?

– Никак это не повлияет. Готовившиеся знают программу. И то, что увеличивается объем материала, никак не повлияет на общий уровень баллов.

– Как теперь противодействуют шпаргалкам на НМТ?

— Ну, слово шпаргалка с введением в действие НМТ уже четвертый год неактуально, если мы имеем в виду шпаргалку в ее классическом виде – кусочек бумаги или учебник, на НМТ такие вещи не работают. А разного рода девайсы, компьютерные гарнитуры – все что можно использовать в системе информационных технологий, то у нас предусмотрены несколько серьезных вещей, сработавших уже в прошлом году.

– Что же именно вы применяете?

– Ну, во-первых, на всех компьютерах, где будут работать дети, стоит ограничитель доступа к сети. Это называется сет-браузер, он блокирует выход в интернет, за исключением тех каналов, где оценивается работа. То есть прочесть вопрос – и тут же войти в интернет, найти на него ответ, не получится. Во-вторых, у нас будет работать полиция охраны с металлоискателями. Будет поверхностный обзор каждого участника процедуры. Его проведут как минимум дважды: первый раз перед началом, второй – после 20-минутного перерыва между вторым и третьим предметом.

– А если возникнут подозрения в честности абитуриента во время сдачи теста?

– Также привлекут охрану с металлодетекторами. У нас на всех 114 пунктах тестирования по Харьковскому региону у каждой аудитории есть по две камеры видеонаблюдения. И все происходящее в каждой аудитории на этих 114 пунктах выводится на наши экраны. И у нас есть люди, есть техника, которая это контролирует, опыт мгновенного реагирования, как это было уже в прошлом году. Тогда мы несколько таких случаев зафиксировали с помощью видеонаблюдения, и буквально в течение 30 секунд приняли меры.

– Что произошло с нарушителями? Вывели из НМТ или оставили на экзамене?

— Любое нарушение приводит к тому, что прекращается работа над заданием. Мы производим первый профилактический осмотр перед началом, и если находим запрещенные вещи, телефоны, какие-то устройства, предлагаем абитуриенту положить их в отведенное место. Но если находят подобную вещь уже при выполнении работы, то это однозначно аннуляция результата.

Из-за войны уровень знаний по математике и английскому снизился

— По каким дисциплинам самые сильные образовательные потери?

— Наибольшие проблемы в Украине с математикой и английским языком. Об этом можно судить по результатам по этим предметам по всей стране. Здесь никаких исследований не требуется, это реально видно. Так было до войны, и во время войны только усугубилась ситуация.

— В каких районах Харьковщины наиболее снизился уровень образования?

— Существует, к сожалению, очень заметная разница между общим уровнем знаний, способностью конкурировать за место в университете детей, живущих и обучающихся в городах, и детей, живущих в селе. Безусловно, она была в НМТ, есть она и сегодня. 18 лет существует система внешних образовательных оценок – и 18 лет эта закономерность находит свое подтверждение.