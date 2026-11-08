В Харькове в понедельник, 9 ноября, изменится движение части трамваев

Не будут ездить трамваи на площади Защитников Украины и улице Молочной, от пр. Героев Харькова до ул. Георгия Тарасенко. Движение прекратят с 9:00 до 16:00 9 ноября, предупредили в мэрии.

Останавливать движение будут, чтобы отремонтировать пути, пояснила пресс-служба Харьковского горсовета со ссылкой на Департамент строительства и путевого хозяйства.

В это время трамваи будут курсировать так:

№5 : разворотный круг «Ул. Одесская» – пр. Байрона – ул. Морозова — пр. Героев Харькова — площадь Конституции — площадь Павловская — площадь Сергиевская — ул. Полтавский Шлях – ул. Евгения Котляра – разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский»; в обратном направлении: разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский» – ул. Евгения Котляра – ул. Полтавский Шлях – площадь Сергеевская – площадь Павловская – площадь Конституции – пр. Героев Харькова – ул. Кошкина – ул. Георгия Тарасенко – ул. Полевая – ул. Добровольцев – ул. Георгия Тарасенко – ул. Морозова – пр. Байрона – разворотный круг «Ул. Одесская»;

: разворотный круг «Ул. Одесская» – пр. Байрона – ул. Морозова — пр. Героев Харькова — площадь Конституции — площадь Павловская — площадь Сергиевская — ул. Полтавский Шлях – ул. Евгения Котляра – разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский»; разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский» – ул. Евгения Котляра – ул. Полтавский Шлях – площадь Сергеевская – площадь Павловская – площадь Конституции – пр. Героев Харькова – ул. Кошкина – ул. Георгия Тарасенко – ул. Полевая – ул. Добровольцев – ул. Георгия Тарасенко – ул. Морозова – пр. Байрона – разворотный круг «Ул. Одесская»; №8: разворотный круг «Ул. Одесская» – пр. Байрона – ул. Морозова – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – пер. Салтовский – Салтовское шоссе – разворотный круг «602 микрорайон»; в обратном направлении: разворотный круг «602 микрорайон» – Салтовское шоссе – пер. Салтовский – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – ул. Кошкина – ул. Георгия Тарасенко – ул. Полевая – ул. Добровольцев – ул. Георгия Тарасенко – ул. Морозова – пр. Байрона – разворотный круг «Ул. Одесская»;

разворотный круг «Ул. Одесская» – пр. Байрона – ул. Морозова – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – пер. Салтовский – Салтовское шоссе – разворотный круг «602 микрорайон»; разворотный круг «602 микрорайон» – Салтовское шоссе – пер. Салтовский – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – ул. Кошкина – ул. Георгия Тарасенко – ул. Полевая – ул. Добровольцев – ул. Георгия Тарасенко – ул. Морозова – пр. Байрона – разворотный круг «Ул. Одесская»; №27: разворотный круг «Салтовский» – пр. Тракторостроителей – ул. Нескореных – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – ул. Кошкина (в обратном направлении: ул. Морозова) – ул. Георгия Тарасенко – ул. Молочная – ул. Гольдберговская – ул. Москалевская – разворотный круг «Новожаново».

Напомним, в Стратегии развития Харькова до 2029 года подтвердили планы построить две новые станции метрополитена — «Державинская» и «Одесская» в Слободском и Основянском районах, а также реализовать другие инвестпроекты: строительство и реконструкцию улично-дорожной сети, мостов и путепроводов; восстановление и развитие объектов электротранспорта.