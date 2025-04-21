Последние звонки и выпускные 2025. Как в Харькове пройдут школьные праздники

Последние звонки в школах Харькова состоятся онлайн, сообщила МГ «Объектив» директор департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко.

«Прежде всего, для нас это безопасность детей, это здоровье детей, а праздновать во дворах школы мы не будем, учитывая ситуацию с безопасностью», — отметила Деменко.

А вот выпускные в этом году проведут в безопасных локациях.

«Это будет празднично, это будет торжественно. Все районы это планируют, будем награждать лучших детей», — уточнила Деменко.

Последний день обучения – 30 мая, добавила она.

«У 11-классников уже в мае начнется НМТ, и продлится до 20 июня. Почти месяц у них будут экзамены», — сообщили в горсовете.