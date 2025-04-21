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Последние звонки и выпускные 2025. Как в Харькове пройдут школьные праздники

Общество 15:31   21.04.2025
Елена Нагорная
Виктория Яковенко
Последние звонки и выпускные 2025. Как в Харькове пройдут школьные праздники Фото: Харьковский горсовет

Последние звонки в школах Харькова состоятся онлайн, сообщила МГ «Объектив» директор департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко.

«Прежде всего, для нас это безопасность детей, это здоровье детей, а праздновать во дворах школы мы не будем, учитывая ситуацию с безопасностью», — отметила Деменко.

А вот выпускные в этом году проведут в безопасных локациях.

«Это будет празднично, это будет торжественно. Все районы это планируют, будем награждать лучших детей», — уточнила Деменко.

Последний день обучения – 30 мая, добавила она.

«У 11-классников уже в мае начнется НМТ, и продлится до 20 июня. Почти месяц у них будут экзамены», — сообщили в горсовете.

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Автор: Елена Нагорная, Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 21 апреля 2025 в 15:31;

  • Корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Последние звонки в школах Харькова состоятся онлайн, сообщила МГ «Объектив» директор департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко.".