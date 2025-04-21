Последние звонки и выпускные 2025. Как в Харькове пройдут школьные праздники
Фото: Харьковский горсовет
Последние звонки в школах Харькова состоятся онлайн, сообщила МГ «Объектив» директор департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко.
«Прежде всего, для нас это безопасность детей, это здоровье детей, а праздновать во дворах школы мы не будем, учитывая ситуацию с безопасностью», — отметила Деменко.
А вот выпускные в этом году проведут в безопасных локациях.
«Это будет празднично, это будет торжественно. Все районы это планируют, будем награждать лучших детей», — уточнила Деменко.
Последний день обучения – 30 мая, добавила она.
«У 11-классников уже в мае начнется НМТ, и продлится до 20 июня. Почти месяц у них будут экзамены», — сообщили в горсовете.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: выпускной, новости Харькова, последний звонок, школы;
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- • Дата публикации материала: 21 апреля 2025 в 15:31;
Корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Последние звонки в школах Харькова состоятся онлайн, сообщила МГ «Объектив» директор департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко.".