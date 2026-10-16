Сегодня 16 октября 2026: какой праздник и день в истории

16 октября 690 года первая и единственная в истории женщина У Цзэтянь стала правящим императором Китая. В 1793-м в Париже казнили экс-королеву Франции, вдову Людовика XVI Марию-Антуанетту. В 1813-м началась «Битва народов», в которой потерпела сокрушительное поражение армия Наполеона. В 1907-м родился украинский советский генерал-майор и диссидент Петр Григоренко. В 1917-м начался Всеукраинский съезд Свободного казачества. В 1918-м гетман Скоропадский подписал закон о восстановлении украинского казачества. В 1946-м в Нюрнберге казнили нацистских преступников. В 1978-м Иоанн Павел II стал Папой Римским. В 2002-м в Египте открылась Библиотека Александрина, которую задумывали как «Новую Александрийскую библиотеку».

Праздники и памятные даты 16 октября

16 октября – Всемирный день здорового питания и Международный день продовольствия.

Третья пятница октября – это День «Одень красное» (день солидарности против расизма и в поддержку равенства и инклюзии).

Также сегодня: День шефа (или День руководителя), Всемирный день хлеба, Всемирный день анестезиолога, День аллерголога, День бездомной кошки, Всемирный день позвоночника, Всемирный день перезапуска сердца.

16 октября в истории

16 октября 690 года женщина провозгласила себя императором Китая и основала новую династию – Чжоу. Женщина с мужским титулом император У Цзэтянь, по определению World History Encyclopedia, была «одним из самых влиятельных и противоречивых монархов в истории Китая».

«Она начала свою жизнь при дворе как наложница императора Тай-цзуна. После его смерти она вышла замуж за его сына Гао-цзуна (правил в 649-683 годах) и стала императрицей-консортом, но на самом деле была «серым кардиналом» при императоре. Когда Гао-цзун умер в 683 году, У взяла под контроль правительство как императрица-вдова, посадив на трон двух своих сыновей и почти так же быстро устранив их», — пишет об этой женщине историк Эмили Марк, выпускница Тяньцзинского университета (Китай).

Когда речь идет о прошлом У Цзэтянь как наложницы императора, важно уточнить ее происхождение. Девушка была из знатной семьи. Ее отец занимал высокий государственный пост. Он приложил усилия, чтобы дочь научилась читать, писать и получила образование, которое в то время традиционно давали только мужчинам. Император Тай-цзун взял ее к своему двору наложницей, когда У было 14 лет.

«Хотя функция наложницы в Китае почти всегда связана с сексом, женщина в этой должности могла иметь ряд несексуальных обязанностей — от ежедневных задач, таких как уход за бельем, до более специализированных навыков, таких как ведение разговоров, чтение поэзии и игра на музыке. У начала свою жизнь при дворе, занимаясь королевской прачечной, но однажды решилась заговорить с императором, когда они остались наедине. Они говорили о китайской истории. Тай-цзун был удивлен тем, что его наложница умела читать и писать, был очарован ее красотой и остроумием в разговоре. Тай-цзун был настолько поражен ее интеллектуальными способностями, что забрал ее из прачечной и сделал своим секретарем. В новой должности она постоянно участвовала в государственных делах на самом высоком уровне и, вероятно, хорошо выполняла свои обязанности, поскольку стала любимицей Тай-цзуна», — отмечает Эмили Марк.

Согласно данным историков, еще при жизни Тай-цзуна начался роман между У и сыном императора Ли Чжи (будущим императором Гао-цзуном). Сын императора был женат на племяннице канцлера Лю Ши – госпоже Ван. У принадлежала отцу своего возлюбленного как наложница. Так что их отношения казались обреченными. После смерти императора Тай-цзуна его наложниц должны были отправить в храм – монахинями. Традиции передавать наложниц по наследству от отца сыну в Китайской империи не было. Но влюбленный Ли Чжи нарушил все правила и взял У наложницей. Впоследствии она родила двух сыновей (со временем у них с императором было четверо сыновей и две дочери). Изначально сыновья У не должны были наследовать престол. Наследником император уже назначил старшего сына (от другой наложницы, так как детей от жены-императрицы Ван у Ли Чжи не было). Кандидатуру наследника поддерживал дядя императрицы канцлер Лю Ши. Однако все династические планы сломала трагедия и интрига вокруг нее. Новорожденную дочь императора и его любимой наложницы У задушили в колыбели. У заявила, что убийцы — императрица Ван, а также обвинила соперницу и ее мать в колдовстве. Ван признали виновной. Император лишил ее статуса императрицы, а ее родственников — влияния при дворе. В частности, канцлера Лю Ши отправили в изгнание. В 656 году император Гао-цзун лишил статуса наследника своего старшего сына, имевшего поддержку опальных изгнанников. В конце концов, Ли Чжи сделал У императрицей, а их общие сыновья стали наследниками.

«Хотя, по словам У, госпожа Ван убила ее дочь, поздние китайские историки сходились на том, что У была убийцей и она убила своего ребенка, чтобы подставить госпожу Ван. История убийства У собственной дочери и оговора госпожи Ван для получения власти является самым позорным и часто повторяемым фактом о ее жизни, но на самом деле нет возможности узнать, было ли это так, как это записали историки», — отмечает Эмили Марк.

Исследовательница отмечает, что обвинения историков более поздних времен в адрес У могли быть вызваны стереотипами относительно невозможности прихода женщины к власти в мире мужчин законным путем.

Как бы там ни было, в дальнейшем У получила не только официальный статус супруги императора, но и значительное влияние на его политические решения. Она была «серым кардиналом» во времена правления мужа. После смерти Гао-цзуна, в 683 году, императором стал их третий сын Чжун-цзун. Однако он не хотел полностью подчиняться матери. В 684 году У отстранила его от власти и посадила на престол четвертого сына — Жуй-цзуна. Он оставался правителем до 690 года, практически находясь под контролем матери. В конце концов У заставила его отречься от престола. А 16 октября 690 года провозгласила себя императором, основав новую династию Чжоу.

«Она провозгласила себя императором Цзэтянь, правителем Китая, первой и единственной женщиной, сидевшей на Троне Дракона и правившей от своего имени и собственной властью. Ее фамилия «У» ассоциируется со словами «оружие» и «военная сила», и она выбрала имя «Цзэтянь», что означает «Властелин Небес». Она хотела дать понять, что новый тип правителя занял престол Китая и настал новый порядок», — пишет историк.

После провозглашения себя императором У Цзэтянь оставалась во главе страны до 705 года. В конце правления ее позиции ослабли, и после политического переворота она отреклась от престола в пользу сына-изгнанника Чжун-цзуна. А вскоре скончалась в возрасте 81 года.

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Церковный праздник 16 октября

16 октября чтят память мученика Лонгина, сотника при Кресте Господнем. Подробнее.

Народные приметы

Если 16 октября тепло, то морозы будут в ноябре.

Если шиповник снова зацвел – осень будет теплой и длинной.

Если воробьи летают стаями с места на место, будет ненастье.

Что нельзя делать 16 октября

Нельзя ходить без шапки и с мокрыми ногами.

Нельзя резать домашнюю птицу.