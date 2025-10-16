Сегодня 16 октября 2025: какой праздник и день в истории

16 октября 2002 года в Египте открылась Библиотека Александрина, которую задумывали как «Новую Александрийскую библиотеку». В 1978-м Иоанн Павел II стал Папой Римским. В 1946-м в Нюрнберге казнили нацистских преступников. В 1918-м гетман Скоропадский подписал закон о возобновлении украинского казачества. В 1917-м начался Всеукраинский съезд Свободного казачества. В 1907-м родился украинский советский генерал-майор и диссидент Петр Григоренко. В 1813-м началась «Битва народов», в которой потерпела сокрушительное поражение армия Наполеона. В этот день 1793 года в Париже казнили экс-королеву Франции, вдову Людовика XVI Марию-Антуанетту.

Праздники и памятные даты 16 октября

16 октября – Всемирный день здорового питания и Международный день продовольствия.

Также сегодня: День шефа (или День руководителя), Всемирный день хлеба, Всемирный день анестезиолога, День аллерголога, День бездомной кошки, Всемирный день позвоночника, Всемирный день реанимации сердца.

Третий четверг октября – это Международный день правильных действий при землетрясениях, Международный день кредитных союзов и День разрешения конфликтов.

<br />

16 октября в истории

16 октября 1793 года в Париже казнили экс-королеву Франции, вдову Людовика XVI и мать Людовика XVII Марию-Антуанетту. На эшафот бывшая королева взошла в том же статусе, в котором ее судили – как «вдова Капет». Подробнее.

16 октября 1907 года родился украинский генерал и оппонент советского режима Петр Григоренко. Подробнее.

16 октября 1917 года начался Всеукраинский съезд Свободного казачества. Подробнее.

16 октября 1918 года гетман Скоропадский подписал закон о восстановлении украинского казачества и издал соответствующий универсал. Подробнее.

16 октября 1946 года по приговору Нюрнбергского трибунала повесили нацистских преступников. Подробнее.

16 октября 1978 года Иоанн Павел II стал 264-м Папой Римским. Он возглавлял Католическую церковь 26,5 года. Подробнее.

16 октября 2002 года в Египте открылась Библиотека Александрина, которую задумывали как «Новую Александрийскую библиотеку». Здание возводили примерно на том месте, где, по данным исторических источников, находилась одна из крупнейших библиотек мира – Александрийская. Старинная и легендарная библиотека пришла в упадок в первом веке до нашей эры и значительно пострадала в пожаре, который устроил во время своей гражданской войны Юлий Цезарь (конечно, библиотеке досталось не намеренно, жгли египетские корабли в порту, но огонь распространился).

Идея возродить историю возникла еще в 1970-х среди научных работников Александрийского университета. В 1974-м созданный вузом комитет выбрал участок земли для строительства. Но от идеи до начала ее реализации прошло двадцать лет, в течение которых мечтатели-ученые искали поддержки и финансирования. Проект наконец поддержало политическое руководство Египта. А в 1986 году к реализации присоединилась ЮНЕСКО, что сразу вывело идею на международный уровень и позволило привлечь значительные средства. В целом создание комплекса обошлось в 220 миллионов долларов США, из которых 100 млн финансировали из госбюджета Египта, а остальное предоставили около 30 стран мира и сама ЮНЕСКО. Проект разрабатывало норвежское архитектурное бюро «Snøhetta», привлекая архитекторов из разных стран мира, в том числе, конечно, и самого Египта.

В библиотеке создали полки для восьми миллионов книг. А ее главный читальный зал занимает площадь 20 000 квадратных метров на 11 каскадных уровнях.

<br />

«Главный читальный зал расположен под 32-метровой крышей из стеклянных панелей, наклоненной к морю, как солнечные часы, диаметром около 160 м. Стены изготовлены из серого гранита, на котором вырезаны графемы из 120 различных человеческих письменных систем», — пишет о «Новой Александрийской библиотеке» англоязычная Википедия.

В библиотечном комплексе также есть выставочные галереи, конференц-залы, лаборатория, планетарий и т.д. Несмотря на красоту и размах строения, реализация проекта не раз подвергалась критике. В первую очередь — из-за того, что, увлекшись формой, сэкономили на содержании. Изначально в коллекцию закупили лишь 500 тысяч книг. Позже ее существенно пополнили даром от Национальной библиотеки Франции — тоже 500 тысячами экземпляров. В дальнейшем для пополнения коллекции в основном полагаются именно на дары.

Церковный праздник 16 октября

16 октября чтят память мученика Лонгина, сотника при Кресте Господнем. Подробнее.

Народные приметы

Если 16 октября тепло, то морозы будут в ноябре.

Если шиповник снова зацвел – осень будет теплой и длинной.

Если воробьи летают стаями с места на место, будет ненастье.

Что нельзя делать 16 октября

Нельзя ходить без шапки и с мокрыми ногами.

Нельзя резать домашнюю птицу.