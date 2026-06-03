Дождь, гроза, но тепло. Прогноз погоды на 4 июня по Харькову и области
Прогноз погоды на четверг, 4 июня, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
В Харьковской области ночью не прогнозируют существенных осадков. Днем местами ожидают небольшой кратковременный дождь 🌧 и грозу ⛈. В течение дня сохранится переменная облачность ⛅️.
Ветер будет переменных направлений, 3 – 8 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 10 до 15°, днем от 19 до 24°.
В Харькове ночь пройдет без существенных осадков, днем прогнозируют небольшой кратковременный дождь.
Ветер ожидают переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 12 — 14 °, днем прогреется до 22 — 24 °.
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- • Дата публикации материала: 3 июня 2026 в 20:27;