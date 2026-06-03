Дождь, гроза, но тепло. Прогноз погоды на 4 июня по Харькову и области

Прогноз погоды на четверг, 4 июня, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ночью не прогнозируют существенных осадков. Днем местами ожидают небольшой кратковременный дождь 🌧 и грозу ⛈. В течение дня сохранится переменная облачность ⛅️.

Ветер будет переменных направлений, 3 – 8 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 10 до 15°, днем ​​от 19 до 24°.

В Харькове ночь пройдет без существенных осадков, днем ​​прогнозируют небольшой кратковременный дождь.

Ветер ожидают переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью составит 12 — 14 °, днем ​​прогреется до 22 — 24 °.