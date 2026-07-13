Днем небольшой дождь и гроза. Прогноз погоды 14 июля в Харькове и области

Прогноз погоды на вторник, 14 июля, сообщил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.

В Харьковской области ночь прогнозируют без существенных осадков, возможен слабый туман 🌫. Днем ожидают кратковременный дождь 🌧, грозу ⛈. В целом, погода в течение дня будет облачной с прояснениями 🌥.

Ветер прогнозируют северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 13 до 18°, днем ​​от 23 до 28°.

В Харькове ночью не ожидают существенных осадков, но возможен слабый туман 🌫. Днем прогнозируют кратковременный дождь 🌧, вероятна гроза ⛈.

Ветер ожидают северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью составит 14 – 16°, днем ​​столбик термометра поднимется до 25 – 27°.