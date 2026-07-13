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Днем небольшой дождь и гроза. Прогноз погоды 14 июля в Харькове и области

Погода 20:31   13.07.2026
Оксана Якушко
Днем небольшой дождь и гроза. Прогноз погоды 14 июля в Харькове и области

Прогноз погоды на вторник, 14 июля, сообщил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.

В Харьковской области ночь прогнозируют без существенных осадков, возможен слабый туман 🌫. Днем ожидают кратковременный дождь 🌧, грозу ⛈. В целом, погода в течение дня будет облачной с прояснениями 🌥.
Ветер прогнозируют северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 13 до 18°, днем ​​от 23 до 28°.

В Харькове ночью не ожидают существенных осадков, но возможен слабый туман 🌫. Днем прогнозируют кратковременный дождь 🌧, вероятна гроза ⛈.
Ветер ожидают северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 14 – 16°, днем ​​столбик термометра поднимется до 25 – 27°.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 13 июля 2026 в 20:31;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на вторник, 14 июля, сообщил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.".