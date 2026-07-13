Враг использует тактику истощения: о чем просит Терехов харьковчан

35 раз армия РФ атаковала Харьков на прошлой неделе. Статистику «прилетов» уже традиционно опубликовал мэр Игорь Терехов.

По данным городского головы, на город летели КАБы, реактивные системы залпового огня, «Шахеды», «Италмасы», «Бандероли» и FPV-дроны, в том числе и на оптоволокне.

«Последствия всех атак страшны, ведь 92 человека пострадали, среди них – 12 детей. Трех харьковчан мы, к большому сожалению, потеряли», — пишет Терехов.

Под огнем в Шевченковском районе оказались медицинские и образовательные учреждения, гостиница, инженерные сети. Не менее трудным был «прилет» по Немышлянскому району, констатирует мэр. Сначала россияне обстреляли частный сектор, а затем бандероль разрушила верхний этаж пятиэтажки.

«Также продолжается охота оккупантов на АЗС, иногда фиксируем случаи с повторными попаданиями. Их задача вполне понятна — посеять панику, парализовать логистику и нанести ущерб экономике. В общем противник искренне использует тактику истощения. Враг комбинирует оружие, накрывает несколько районов в сутки и цинично возвращается к уже разрушенным локациям», — подчеркивает мэр.

На прошлой неделе в Харькове тревоги звучали почти на 45 часов (31%) меньше, чем в целом по области.

«Однако очень прошу помнить одну критически важную вещь. Если сигнал включается непосредственно для Харькова, угроза реальная, а времени на реакцию — мало. Будьте внимательны! Следите за официальными сообщениями. Реагируйте и не игнорируйте опасность», — обратился Терехов.