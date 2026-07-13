Новости Харькова — главное 13 июля: ремонт дорог в городе

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

08:13

Генштаб ВСУ рассказал, где было напряженнее на Харьковщине

В сводке 13 июля Генштаб ВСУ сообщил о боях, которые были на Харьковщине в течение минувших суток.

На севере от Харькова зафиксировали 13 атак оккупантов около Старицы, Волчанска, Гоптовки, Караического, Лимана, Графского, Малой Волчьи и Отрадного. На Купянском направлении СОУ отбили три штурма в районе Купянска и Новоплатоновки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 257 боевых столкновений. Вчера противник нанес 70 авиационных ударов, сбросив 246 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 8676 дронов-камикадзе и произвел 3296 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 32 из реактивных систем залпового огня», – добавили в ГШ.

07:35

Троллейбус №55 два дня будет ездить по-новому в Харькове

В пресс-службе мэрии предупреждают, что 13 и 14 июля ограничат движение транспорта на улице Рудика от Харьковского шоссе до улицы Лесопарковской. Такие изменения в Харькове будут действовать с 09:30 до 17:00. В департаменте строительства и дорожного хозяйства объяснили: это связано с ремонтом дороги. Проезжать можно будет свободной от выполнения работ полосой.

Также в это время на участке будет приостановлено движение троллейбусов, и они будут курсировать следующим образом:

№55: пр. Жуковского – ул. Академика Проскуры – ул. Вадима Манька – ул. Лесопарковская – разворотный круг «Ул. Рудика» – ул. Лесопарковская – ул. Вадима Манька – ул. Академика Проскуры – Харьковское шоссе – ул. Сумская – площадь Конституции;

в обратном направлении: площадь Конституции – ул. Университетская – площадь Конституции – ул. Сумская – Харьковское шоссе – ул. Академика Проскуры – пр. Жуковского – пр. Жуковского (пос. Жуковского).