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Завтра в Харькове будут обрезать деревья: частично не будет ходить транспорт

Транспорт 18:25   12.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Завтра в Харькове будут обрезать деревья: частично не будет ходить транспорт

В пресс-службе мэрии рассказали, что завтра, 13 июля, с 07:30 до 13:00 будет запрещено движение транспорта от улицы Благовещенской до Коцарской.

Объехать закрытый участок можно будет близлежащими улицами: Благовещенской, Рождественской, Коцарской и другими. На это время также изменят маршруты и автобусы. Они будут курсировать следующим образом:

№57е: пр. Дзюбы – пр. Ново-Баварский – ул. Китаенко – пр. Любови Малой – ул. Дудинской – ул. Полтавский Путь – ул. Евгения Котляра – ул. Благовещенская – ул. Рождественская – ул. Коцарская – ул. Дмитровская – ул. Чеботарская (ст. м. «Центральный рынок») (в обратном направлении: ул. Чеботарская – ул. Зброярская – ул. Полтавский Шлях и далее по маршруту);

№67: ст. м. «Холодная гора» – ул. Полтавский Путь – ул. Петра Болбочана (в обратном направлении: ул. Дудинской) – Григоровское шоссе – ул. Грушевского – ул. Баварская – пер. Коробейницкий – ул. Валерия Романовского – ул. Семинарская – ул. Большая Гончаровская – бул. Гончаровский – ул. Зброярская – ул. Благовещенская – ул. Рождественская – ул. Коцарская – ул. Дмитровская – ул. Чеботарская (ст. м. «Центральный рынок») (в обратном направлении: ул. Чеботарская – ул. Зброярская – бул. Гончаровский и далее по маршруту);

№109е: ул. Бугрименко – ул. Лекторская – ул. Академика Грищенко – ул. Лиричная – ул. Чехова – пр. Ново-Баварский – ул. Китаенко – пр. Любови Малой – ул. Дудинской – ул. Полтавский Шлях – ул. Евгения Котляра – ул. Благовещенская – ул. Рождественская – ул. Коцарская – ул. Дмитровская – ул. Чеботарская (ст. м. «Центральный рынок») (в обратном направлении: ул. Чеботарская – ул. Зброярская – ул. Полтавский Шлях и далее по маршруту).

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 12 июля 2026 в 18:25;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пресс-службе мэрии рассказали, что завтра, 13 июля, с 07:30 до 13:00 будет запрещено движение транспорта от улицы Благовещенской до Коцарской.".