Работа в Харьковской области: не хватает маляров, инженеров и психологов

По состоянию на 27 августа 2026 года, по данным региональной службы занятости, в Харьковской области актуально 2699 вакансий, сообщает ХОВА.

Самые популярные позиции среди вакансий — следующие:

1. Маляр – 50000 грн.

2. Психолог – 45 000 грн.

3. Инженер по ремонту – 40 000 грн.

4. Начальник испытательной станции – 38500 грн.

5. Тракторист-машинист сельскохозяйственного (лесохозяйственного) производства – 35 000 грн.

6. Аппаратчик-экстракторщик – 30 100 грн.

7. Оператор швейного оборудования – 30 000 грн.

8. Стропальщик – 26 000 грн.

9. Учетчик – 25 000 грн.

10. Начальник отдела материально-технического снабжения – 24 900 грн.

С перечнем актуальных вакансий в Харьковской области можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости обращаться на горячую линию Харьковской областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00 по номеру: 0 800 219 729.

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