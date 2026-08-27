Работа в Харьковской области: не хватает маляров, инженеров и психологов
По состоянию на 27 августа 2026 года, по данным региональной службы занятости, в Харьковской области актуально 2699 вакансий, сообщает ХОВА.
Самые популярные позиции среди вакансий — следующие:
1. Маляр – 50000 грн.
2. Психолог – 45 000 грн.
3. Инженер по ремонту – 40 000 грн.
4. Начальник испытательной станции – 38500 грн.
5. Тракторист-машинист сельскохозяйственного (лесохозяйственного) производства – 35 000 грн.
6. Аппаратчик-экстракторщик – 30 100 грн.
7. Оператор швейного оборудования – 30 000 грн.
8. Стропальщик – 26 000 грн.
9. Учетчик – 25 000 грн.
10. Начальник отдела материально-технического снабжения – 24 900 грн.
С перечнем актуальных вакансий в Харьковской области можно ознакомиться по ссылке.
По вопросам занятости обращаться на горячую линию Харьковской областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00 по номеру: 0 800 219 729.