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Психотропы мог распространять мужчина в Холодногорском районе

Происшествия 11:43   27.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
Психотропы мог распространять мужчина в Холодногорском районе

В распространении наркотиков в Холодногорском районе Харькова подозревают 41-летнего мужчину, пишут в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В полиции сообщили, что во время обысков нашли и изъяли наркотики, пакеты для фасовки, а также технику. Все эти предметы доказывают противоправную деятельность мужчины, считают в полиции.

Мужчину подозревают в распространении наркотиков

«Извлеченные вещественные доказательства направлены на экспертное исследование. Следователями возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины», – отметили копы.

На данный момент мужчине уже вручили подозрение и отправили в СИЗО.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 27 августа 2026 в 11:43;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В распространении наркотиков в Холодногорском районе Харькова подозревают 41-летнего мужчину, пишут в ГУ Нацполиции в Харьковской области.".