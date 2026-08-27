Психотропы мог распространять мужчина в Холодногорском районе

В распространении наркотиков в Холодногорском районе Харькова подозревают 41-летнего мужчину, пишут в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В полиции сообщили, что во время обысков нашли и изъяли наркотики, пакеты для фасовки, а также технику. Все эти предметы доказывают противоправную деятельность мужчины, считают в полиции.

«Извлеченные вещественные доказательства направлены на экспертное исследование. Следователями возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины», – отметили копы.

На данный момент мужчине уже вручили подозрение и отправили в СИЗО.