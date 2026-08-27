Взрыв в Харькове: БпЛА ударил по ТЦ, погибший и пострадавшие (дополняется)

Около 12:15 27 августа в Харькове раздался взрыв. Город атаковал вражеский БпЛА, «прилет» — по торговому центру в Основянском районе. Уже есть информация об одном погибшем, есть пострадавшие.

Дополнено в 13:09. Уже известно о четырех пострадавших в результате удара по ТЦ в Харькове, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Дополнено в 12:57. Проводится эвакуация людей после попадания БпЛА по ТЦ в Харькове, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Все службы работают в усиленном режиме.

Дополнено в 12:41. Известно об одном погибшем 40-летнем мужчине в результате удара по ТЦ в Основянском районе, информирует начальник ХОВА Олег Синегубов.

Еще два человека пострадали.

Дополнено в 12:34. Сейчас известно о трех пострадавших в результате удара по ТЦ в Харькове. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии, отметил мэр Игорь Терехов.

Дополнено в 12:28. Мэр Игорь Терехов сообщает: поступает информация о пострадавших в результате удара по ТЦ в Харькове. Их количество и состояние уточняются.

12:21. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что попадание зафиксировали в Основянском районе.

Городской голова сразу уточнил, что попадание пришлось по ТЦ.

Напомним, 27 августа около 05:20 начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что РФ ударила по Харькову. По его информации, россияне выпустили беспилотник по Индустриальному району. Эпицентр удара пришелся по многоэтажке. Враг атаковал город БпЛА типа «Молния», уточнили в Харьковской областной прокуратуре. Из-за «прилета» поврежден фасад дома, вылетели окна. Острую реакцию на стресс получил 23-летний парень.